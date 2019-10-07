с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Шоу-бизнес Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.

Экономика В России установили квоты на прием мигрантов на работу Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Политика В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas "Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.

Космос Ученые рассказали, когда погаснет Солнце и погибнет человечество В августе 2016 года знаменитый британский ученый Стивен Хокинг заявил, что человечество должно как можно скорее основать поселения за пределами Земли.

Политика Песков объяснил увеличение зарплаты президента и премьера "Да, плановая индексация", - объяснил Песков Заработные платы работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не вошли в "майский указ" президента от 2012 года были проиндексированы с 1 октября 2019 года.

Футбол Это’О поделился мнением о Гвардиоле Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».

Наука Ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике Ученые Томского политехнического университета зафиксировали выброс метана в Арктике, который стал рекордным.

Экономика Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Гаджеты Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4 Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.

Армия и оружие Сенаторы США пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить законопроект по ограничительным мерам в отношении Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.

Политика В Киеве митингующие протестуют против «формулы Штайнмайера» В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера», участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса.

Экономика Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу От продажи бывших зданий Минэкономразвития Дом.РФ планирует выручить не менее 2,7 млрд руб. Эти здания потребуют дополнительных инвестиций на реконструкцию и замену коммуникаций, поэтому цена выглядит рыночной, считает управляющий партнер S. A. Ricci Алексей Богданов.

Армия и оружие В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы» СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».

Авто Стало известно, почему опасно «вкатывать» бензин до включения лампочки Эксперты рассказали автовладельцам, почему не нужно ждать сигнала о пустом баке, чтобы заправить машину.

Политика Бизнесмены Трампа пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза» Бизнесмены планировали, что за счет такого сотрудничества они смогли бы каждый год осуществлять до сотни танкерных перевозок сжиженного газа из Соединенных Штатов на Украину.

Политика Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России».

Политика Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.

Культура Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты» Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.