Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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