с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес

Происшествия В России впервые оштрафовали за курение на балконе В России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой МЧС России.

Здоровье Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.

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Экономика В России может исчезнуть крафтовое пиво Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

Политика Украина обвинила Россию в попытке сорвать встречу «нормандской четверки» Пристайко считает, что Киев уже выполнил два необходимых условия для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины — прекращение огня на линии соприкосновения и подписание «формулы Штайнмайера».

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Экономика Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Происшествия В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана» Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.

Хоккей «Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву» Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.

Общество Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии В Бразилии местные жители обнаружили на пляже письмо в бутылке, которое принадлежало советским морякам.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали 10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.

Общество Началось строительство четвёртого и пятого катеров «Комета» Завод «Вымпел», занимающийся строительством судов нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М», приступил к строительству четвёртого и пятого катеров.