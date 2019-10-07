Экономика
Lenta.ruВ России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить887
с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
Коммерсантъвчера в 14:14
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Происшествия
В России впервые оштрафовали за курение на балконе
В России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой МЧС России.
Общество
Преподаватели СПбГУ выступили против переезда вуза в Пушкинский район
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
Звезда российского сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вышла на связь после тото, как в сети появились сообщения об исчезновении актрисы.
Футбол
L’Équipe: «ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Анжера» Айт Нури
«ПСЖ» заинтересован в трансфере защитника «Анжера» Райана Айт Нури.
Здоровье
Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей
Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
Экономика
России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» перед отводом войск заняли село в Донбассе
Командир полка «Азов», бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил о том, что боевики подразделения заняли позиции вблизи села Золотое в Донбассе.
Политика
Украина обвинила Россию в попытке сорвать встречу «нормандской четверки»
Пристайко считает, что Киев уже выполнил два необходимых условия для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины — прекращение огня на линии соприкосновения и подписание «формулы Штайнмайера».
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
Единоборства
Боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым.
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Хоккей
«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Футбол
Жоау Мариу назвал основную причину перехода в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал свой вызов в сборную Португалии, которой предстоят матчи с Украиной и Люксембургом.
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
Общество
Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии
В Бразилии местные жители обнаружили на пляже письмо в бутылке, которое принадлежало советским морякам.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
Общество
Началось строительство четвёртого и пятого катеров «Комета»
Завод «Вымпел», занимающийся строительством судов нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М», приступил к строительству четвёртого и пятого катеров.
Армия и оружие
США отказались от участия в военной операции Турции в Сирии
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.