Экономика
РИА НовостиМинэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
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Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
Коммерсантъвчера в 14:14
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Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
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РИА Новости вчера в 04:23
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ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
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Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
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RT на русском вчера в 13:06
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В 14 районах Сахалинской области ждут циклон
Четырнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона.
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РБК вчера в 14:53
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Деятельность кафе временно приостановлена. Уточняется, что это не первый случай массового отравления в этом кафе.
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Шутки кончились: в мир пришел самый опасный «Джокер»
Что будет с Женщиной-кошкой, Двуликим и, наконец, самим Бэтменом - последний всегда был несколько картонным персонажем, из которого, кажется, Кристиан Бейл уже вытащил всю возможную драму и трагедию.
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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Сотрудников Государственной инспекции труда в Челябинской области заподозрили в получении взятки – по предварительным данным, речь идет о сумме более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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