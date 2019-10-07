с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Политика На губернаторов примеряют отставки Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Происшествия В Челябинске сотрудников трудинспекции заподозрили во взятках на 1 млн Сотрудников Государственной инспекции труда в Челябинской области заподозрили в получении взятки – по предварительным данным, речь идет о сумме более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Экономика В России может исчезнуть крафтовое пиво Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Авто Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18% Лидером на рынке среди китайских компаний стал Haval. Дилеры бренда реализовали в сентябре 1 175 автомобилей, что в 5,5 раза больше.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.