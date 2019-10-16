Общество
Парламентская газетаМинэкономразвития предложило продавать изъятые у коррупционеров дома
Незадекларированные дома и квартиры, которые изъяли у чиновников и их родственников, предложили продавать. Соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".РИА Новостивчера в 12:15
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Минэкономики предложило продавать на торгах изъятые у чиновников элитные квартиры
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