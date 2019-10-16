с чего всё началось

Незадекларированные дома и квартиры, которые изъяли у чиновников и их родственников, предложили продавать. Соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Общество В России упростили порядок взыскания долгов с дачников В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".

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Хоккей Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто» «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.

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