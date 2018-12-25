Финансы
ВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Политика
Совбез Абхазии собирается для обсуждения беспорядков в Сухуме
Совет безопасности Абхазии собирается на экстренное заседание для обсуждения беспорядков в центре столицы.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам
Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Футбол
Джеррард о Клоппе: «Жалею, что покинул „Ливерпуль“ и не поиграл под его руководством»
Армия и оружие
Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера
Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Кино
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
11 января в «Амедиатеке» начинает выходить «Новый Папа» — продолжение популярного сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа», в котором во главе Ватикана оказывался непривычно юный и непривычно сексуальный понтифик в исполнении Джуда Лоу.
Политика
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Политика
Суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по выборам президента
Верховный суд Абхазии дал отвод одному из трёх судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего итоги выборов президента.
Экономика
ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»
ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Здоровье
Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство
Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.
Общество
В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты
Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Авто
В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Происшествия
СК просит оштрафовать актрису Бочкареву за хранение наркотиков
Следствие прекратило уголовное преследование и просит Преображенский суд Москвы оштрафовать актрису Наталью Бочкареву, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию
"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.
Технологии
В Apple признали, что просматривают фотографии пользователей iCloud
В Apple подтвердили, что могут сканировать фотографии пользователей.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.