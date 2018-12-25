с чего всё началось

Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития.

Кино Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2» Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.

Армия и оружие WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.

Общество Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.

Политика Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.

Политика Украина огласила условия альтернативы Минским соглашениям Глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что Украина приступит к поиску альтернативы Минским соглашениям, если в 2020 году в Донбассе не состоятся местные выборы или затянется какой-либо из процессов разведения войск.

Политика Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300 Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.

Происшествия Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала, как избавилась от рака В своём аккаунте телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками о том, что ей удалось предотвратить рак толстого кишечника.

Экономика В России введены новые налоговые льготы для физлиц С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Технологии «Яндекс» запустит мобильного оператора В ближайшее время в России может появится ещё один мобильный оператор. Такую возможность рассматривает компания "Яндекс".

Политика Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов «9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом», — говорится в заявлении.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.