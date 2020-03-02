Экономика

REGNUMREGNUMМЭР готовит новый сценарий развития экономики РФ из-за коронавируса

Минэкономразвития до 9 апреля представит в правительство новый сценарий экономического развития РФ, связанный с угрозой коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэкономразвития до 9 апреля представит новые сценарные условия развития экономики России

ТАСС05:33

МЭРТ представит новые сценарии развития экономики России из-за коронавируса

Газета.Ru05:56

МЭР готовит новый сценарий развития экономики РФ из-за коронавируса

REGNUM05:38

Минэкономразвития пересмотрит прогноз на фоне коронавируса

Rambler News Service05:44

Минэкономразвития РФ представит новые условия развития экономики в связи с коронавирусом

Народные новости05:27

МЭР к 9 апреля подготовит новый макропрогноз с учетом влияния коронавируса на экономику

ПРАЙМ05:33

Минэкономразвития представит новые условия развития экономики в связи с коронавирусом

iReactor05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Происшествия

Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Газета.Ru 05:08
Кино

Американский прокат возглавил фильм «Человек-невидимка»

iReactor вчера в 19:04
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Шоу-бизнес

Наташа Королева возмутила фанатов «новым» лицом

Наташа Королева в официальном Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками известием о выходе своего нового сборника песен, однако пользователей Сети привлекло "измененное" лицо знаменитости.
VSE42.RU вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян вышла в свет в латексном костюме для худых девушек

Образ знаменитости состоял из латексной водолазки, облегающих брюк и жакета свободного кроя с поясом.
Kleo.ru 04:39
Происшествия

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
ТАСС вчера в 15:30
Футбол

Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 29 февраля в 12:37
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Происшествия

В Хабаровске нашли тело полицейского в его кабинете

Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Киберспорт

Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant

Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
CyberSport.ru 04:35
Политика

Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:20
Здоровье

Несколько НИИ ФМБА параллельно разрабатывают вакцину от коронавируса

«На сегодняшний день несколько федеральных центров ФМБА России разрабатывают тест-системы для диагностики коронавируса нового типа 2019-nCoV, а также профилактические вакцины и лекарственные препараты против инфекций», — говорится в сообщении ФМБА.
Красная весна 06:05
Финансы

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 02:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Авто

АвтоВАЗ отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4

Изначально планировалось заменить «старый» руль в марте, но планы изменились.
Автоновости дня 00:13
Транспорт

На пригородные поезда Керчь-Анапа открыли продажу билетов

Открылась продажа билетов на пригородные поезда Керчь-Анапа, которые начнут курсировать между материковой частью России и Крымом с 7 марта, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
РИА Новости 05:58
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

BFM.ru 05:20
Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Kaluga-poisk.ru 02:07
Общество

С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 09:29
Наука

Учёные увидели связь между употреблением омега-3 и онкологией

Учёные Университета Восточной Англии установили, что омега-3 жирные кислоты при регулярном употреблении в течение примерно четырёх лет увеличивают риск развития рака простаты.
Аргументы и Факты 01:39
Общество

В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Ведомости 03:05
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли гражданский автомобиль в ЛНР, есть жертвы

ИА Новороссия 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное