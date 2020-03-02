Экономика
REGNUMМЭР готовит новый сценарий развития экономики РФ из-за коронавируса
Минэкономразвития до 9 апреля представит в правительство новый сценарий экономического развития РФ, связанный с угрозой коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
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Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
Происшествия
Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Кино
Американский прокат возглавил фильм «Человек-невидимка»
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Наташа Королева возмутила фанатов «новым» лицом
Наташа Королева в официальном Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками известием о выходе своего нового сборника песен, однако пользователей Сети привлекло "измененное" лицо знаменитости.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вышла в свет в латексном костюме для худых девушек
Образ знаменитости состоял из латексной водолазки, облегающих брюк и жакета свободного кроя с поясом.
Происшествия
СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
Футбол
Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Происшествия
В Хабаровске нашли тело полицейского в его кабинете
Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Киберспорт
Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant
Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Политика
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Здоровье
Несколько НИИ ФМБА параллельно разрабатывают вакцину от коронавируса
«На сегодняшний день несколько федеральных центров ФМБА России разрабатывают тест-системы для диагностики коронавируса нового типа 2019-nCoV, а также профилактические вакцины и лекарственные препараты против инфекций», — говорится в сообщении ФМБА.
Финансы
Рубль укрепляется в начале валютной сессии
Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Авто
АвтоВАЗ отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4
Изначально планировалось заменить «старый» руль в марте, но планы изменились.
Транспорт
На пригородные поезда Керчь-Анапа открыли продажу билетов
Открылась продажа билетов на пригородные поезда Керчь-Анапа, которые начнут курсировать между материковой частью России и Крымом с 7 марта, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Общество
С 1 марта в России вступили в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
Наука
Учёные увидели связь между употреблением омега-3 и онкологией
Учёные Университета Восточной Англии установили, что омега-3 жирные кислоты при регулярном употреблении в течение примерно четырёх лет увеличивают риск развития рака простаты.
Общество
В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.