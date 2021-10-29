Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов

В комментарии подчеркивается, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, "обстановка на дипломатическом фронте только усугубится".