«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — пояснили в ведомстве.
В комментарии подчеркивается, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, "обстановка на дипломатическом фронте только усугубится".
Представители «Газпрома» и Молдавии на переговорах в Санкт-Петербурге продлили контракт о поставках российского газа на пять лет, сообщают «Газпром» и молдавское Министерство инфраструктуры и регионального развития в Facebook.