Будьте в Плюсе

Минэкономразвития: прекращение поставок угля на Украину вызвано ростом спроса в России

Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.
РИА Новости
«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — пояснили в ведомстве.
РБК
Как сообщил в пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину.
Интерфакс
Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Минэкономразвития РФ объяснило прекращение поставок энергоугля на Украину
Интерфакс12:34
В МЭР объяснили прекращение поставок Россией энергетического угля Украине
ТАСС11:58
Минэкономразвития: прекращение поставок угля на Украину вызвано ростом спроса в России
РИА Новости12:16
Минэкономразвития: прекращение поставок Россией угля Украине связано с потребностями внутри страны
Комсомольская правда12:04
Минэкономразвития: поставки угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса
Lenta.ru12:28
В Минэкономразвития России объяснили прекращение поставок угля Украине
RT на русском11:50
Минэкономразвития объяснило остановку поставок угля на Украину
РБК11:27

Интересное

Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов

В комментарии подчеркивается, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, "обстановка на дипломатическом фронте только усугубится".
ТАСС15:08

Молдавия и «Газпром» подписали контракт на поставки газа на пять лет

Представители «Газпрома» и Молдавии на переговорах в Санкт-Петербурге продлили контракт о поставках российского газа на пять лет, сообщают «Газпром» и молдавское Министерство инфраструктуры и регионального развития в Facebook.
Коммерсантъ14:34