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Минэкономразвития: прекращение поставок угля на Украину вызвано ростом спроса в России

Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.
РИА Новости
«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — пояснили в ведомстве.
РБК
Минэкономразвития подчеркивает, что в ноябре с учетом продолжающихся поставок иных марок угля, российские поставщики поставят более половины всех углей, поставляемых в Украину.
ТАСС
Как сообщил в пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину.
Интерфакс

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