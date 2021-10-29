«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — пояснили в ведомстве.
Представители «Газпрома» и Молдавии на переговорах в Санкт-Петербурге продлили контракт о поставках российского газа на пять лет, сообщают «Газпром» и молдавское министерство инфраструктуры и регионального развития в Facebook.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей, глава финразведки пообещал доложить о результатах.