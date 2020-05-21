Экономика
Газета.RuМинэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7%
По последним прогнозам министерства, в 2021 год уровень безработицы в стране немного сократится и составит 5,4%, в 2022 году он опустится до 4,9%, а в 2023 - до 4,7%, передает ТАСС. В августе 2019 года уровень безработицы в России установил исторический минимум.
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Экономика
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Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
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Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
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