Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7%

По последним прогнозам министерства, в 2021 год уровень безработицы в стране немного сократится и составит 5,4%, в 2022 году он опустится до 4,9%, а в 2023 - до 4,7%, передает ТАСС. В августе 2019 года уровень безработицы в России установил исторический минимум.
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