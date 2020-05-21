Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Минэкономразвития ждет более явного восстановления в IV квартале. За весь 2020 г. экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, рассказал Решетников.
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Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Ведомости16:16

Обозначены сроки возврата экономики России на докризисный уровень

Lenta.ru16:43

Спад экономики может быть меньше ожидаемого, а восстановление — медленнее

Коммерсантъ16:24

Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Интерфакс17:08

Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень

РБК16:12

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%

RT на русском16:11

МЭР ждет падения ВВП России на 5% в 2020 году

Известия16:00
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
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США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка

Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк".
ТАСС 04:29
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Общество

Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу

17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
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Общество

Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат

Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
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Общество

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве

С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Наука

Рядом со Стеной Плача в Иерусалиме найдены загадочные подземные камеры

Израильские археологи во время раскопок подземелий Храмовой горы обнаружили целую серию крошечных подземных камер вблизи Стены Плача, предназначение которых пока остается загадкой.
Взгляд.ру вчера в 07:59
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Общество

В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах

По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
Инфорос 03:52
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Общество

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
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Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
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Общество

Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике

Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки.
Тульские новости 06:35
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Футбол

РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
РИА Новости 12:17
Общество

Билеты в театры и музеи не подорожают

Интерфакс 16:51
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36
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Кино

Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана

Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
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Происшествия

Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes

Обозреватель Врн 06:25
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Происшествия

В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер

Газета.Ru вчера в 10:23
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Общество

В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам

В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам.
Реальное время 10:47
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Кино

Опубликован трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Piter.tv 15:22
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Здоровье

Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию

Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
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Происшествия

ФСИН обвинила французский канал в «дестабилизации обстановки» в России после сюжета об ангарской колонии

Управление ФСИН по Иркутской области обвинило государственный телеканал France 24 в «дестабилизации обстановки» в России после выпуска о бунте в исправительной колонии №15 в Ангарске.
Медиазона 15:24
Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Культура

Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»

Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Политика

Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде

Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу лидеров "большой семерки" в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
Газета.Ru 10:45
Финансы

В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара

В последующие годы курс доллара начнет снижаться. В 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году – 72,1 рубля.
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Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
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Как работают Яндекс.Новости?
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