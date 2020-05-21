Экономика
RT на русскомМинэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%
ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, в 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики — на 3% и 3,1% соответственно.
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Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
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Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
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Российская газета 14:33
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От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
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Газета.Ru 14:20
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МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите стенд-бай на $5 млрд
МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите стенд-бай на $5 млрд на 18 месяцев - заявление.
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News.ru вчера в 14:54
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В четверг, 21 мая, в Туле был задержан бывший владелец ТЦ "Первый" Юрий Струнге.
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Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы
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Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Официальный канал Playstation опубликовал новую часть дневника Naughty Dog, создателей таких серий игр, как Crash Bandicoot, Jak, Uncharted и The Last of Us.
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В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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