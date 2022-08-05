"Плюс достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, и многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места на тех предприятиях, в тех отраслях, которые столкнулись с ограничениями", – добавил Решетников.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который до конца года запрещает инвесторам из недружественных стран участвовать в сделках по добыче нефти в рамках проекта "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, врачи говорят о позитивной динамике.