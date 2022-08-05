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Минэкономразвития прогнозирует рост безработицы осенью

Министр также добавил, что второй месяц подряд безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%, тогда как по ряду отраслей и предприятий наблюдается рост неполной занятости.
Коммерсантъ
В июне "якорем" для российской экономики стали сельское хозяйство и добывающая промышленность, уточнил Решетников.
Российская газета
"Плюс достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, и многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места на тех предприятиях, в тех отраслях, которые столкнулись с ограничениями", – добавил Решетников.
Толк
21 июня глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России начало расти напряжение на рынке труда, связанное в том числе с уходом иностранного бизнеса.
Forbes

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Глава Минэкономразвития Решетников допустил рост безработицы осенью
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