Экономика
Народные новостиМинэкономразвития прогнозирует снижение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.
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с чего всё началось
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.ТАССвчера в 16:24
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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?
Телеканал 360°вчера в 17:30
Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения
Российская газетавчера в 16:01
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Банк России видит возможность снижения ключевой ставки.
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Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
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Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
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Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
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Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
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Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
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Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
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В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
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Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
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Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
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