Экономика

Народные новостиНародные новостиМинэкономразвития прогнозирует снижение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.
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с чего всё началось

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАССвчера в 16:24

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Минэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Ридусвчера в 16:39

Власти спрогнозировали, когда восстановится экономика России

URA.Ruвчера в 17:26

В Минэкономразвития рассказали, на сколько упадут реальные доходы россиян в 2020 году

Life.ruвчера в 16:45

Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?

Телеканал 360°вчера в 17:30

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

ТАССвчера в 16:24

Во II квартале реальные доходы населения РФ снизятся «всего» на 6%

ИА Красная Веснавчера в 16:19

Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

Российская газетавчера в 16:01
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Экономика

Банк России видит возможность снижения ключевой ставки

Банк России видит возможность снижения ключевой ставки.
Вести.Ru вчера в 07:30
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Общество

Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются

Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
Российская газета 06:18
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Общество

На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ

Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
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Происшествия

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС 07:00
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Происшествия

Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
Интерфакс 06:16
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Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
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Общество

В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
РИА Новости 06:36
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Экономика сегодня 20 мая в 13:32
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Общество

Сотрудники избиркомов будут обходить граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию

Как пишет интернет-издание, такие обходы избиркомы должны были начать примерно за месяц до голосования.
Эхо Москвы 05:04
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
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Армия и оружие

ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Lenta.ru 07:00
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
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Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили

Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
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Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
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Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
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Интернет

Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
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Realme анонсировала бюджетные беспроводные наушники Buds Air Neo

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Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
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Волковский театр в Ярославле откроется осенью

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В Москве задержали издателя журнала «Флирт» за организацию проституции

Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
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Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

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Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
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