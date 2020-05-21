Экономика
Народные новостиМинэкономразвития прогнозирует снижение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.
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с чего всё началось
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.ТАССвчера в 16:24
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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?
Телеканал 360°вчера в 17:30
Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения
Российская газетавчера в 16:01
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Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинической доказанной клинической эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс вчера в 09:55
Происшествия
В Алтайском крае умерли еще три пациента с коронавирусом
Минздрав региона сообщил о смерти трех пациентов с COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 02:28
Общество
Назвали самые популярные факультеты у российских абитуриентов
Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12% опрошенных школьников.
MOS.news 01:13
Общество
Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
RT на русском 05:51
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
В Госдуме поддержали смягчение условий досрочного выхода на пенсию
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею о смягчении условий для выхода на досрочную пенсию.
Газета.Ru 20 мая в 08:15
Авто
В России отзывают 365 автомобилей BMW
CarsWeek.ru 19 мая в 10:54
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасны абрикосы
Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, что абрикосы содержат многие витамины, включая A, C, E и B1, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо и йод.
Московский Комсомолец 06:14
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Гаджеты
Появление Core i9-10900K привело к падению стоимости Ryzen 9 3900X
Появление процессора Core i9-10900K вызвало снижение стоимости Ryzen 9 3900X.
Дни24 04:48
Армия и оружие
Истребители трех стран НАТО сопроводили российские бомбардировщики
Военное дело 07:14
Общество
Число смертей от коронавируса в России за сутки побило новый рекорд
За прошедшие сутки в России жертвами новой коронавирусной инфекции стало рекордное число человек – 150 пациентов.
9111.ru 05:11
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY 20 мая в 17:47
Кино
Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
RT на русском вчера в 04:37
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах могут провести 4 июля
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что всероссийский онлайн-выпускной в вузах могут провести 4 июля.
Москва 24 04:19
Общество
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16