Экономика

Народные новостиНародные новостиМинэкономразвития прогнозирует снижение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.
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МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАССвчера в 16:24

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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?

Телеканал 360°вчера в 17:30

МЭР ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения

Rambler News Serviceвчера в 17:08

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

ТАССвчера в 16:24

Минэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Ридусвчера в 16:39

В Минэкономразвития рассказали, на сколько упадут реальные доходы россиян в 2020 году

Life.ruвчера в 16:45

Во II квартале реальные доходы населения РФ снизятся «всего» на 6%

ИА Красная Веснавчера в 16:19

Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

Российская газетавчера в 16:01
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Общество

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Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
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Общество

Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ

21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс вчера в 09:55
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Происшествия

В Алтайском крае умерли еще три пациента с коронавирусом

Минздрав региона сообщил о смерти трех пациентов с COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 02:28
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Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12% опрошенных школьников.
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Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Футбол

Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Общество

В Госдуме поддержали смягчение условий досрочного выхода на пенсию

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею о смягчении условий для выхода на досрочную пенсию.
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Авто

В России отзывают 365 автомобилей BMW

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Диетолог рассказала, чем опасны абрикосы

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Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
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Армия и оружие

Истребители трех стран НАТО сопроводили российские бомбардировщики

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Число смертей от коронавируса в России за сутки побило новый рекорд

За прошедшие сутки в России жертвами новой коронавирусной инфекции стало рекордное число человек – 150 пациентов.
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Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню

Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
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Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой

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Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах могут провести 4 июля

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Силовики вступили в бой с бандитами под Хасавюртом

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В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
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