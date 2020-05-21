Экономика
Народные новостиМинэкономразвития прогнозирует снижение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.
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с чего всё началось
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.ТАССвчера в 16:24
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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?
Телеканал 360°вчера в 17:30
Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения
Российская газетавчера в 16:01
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Коммерсантъ 08:33
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Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
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«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
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32CARS.ru 19 мая в 12:48
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РБК 08:07
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Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
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Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
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Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Коммерсантъ вчера в 11:06
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Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
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Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
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ТАСС 09:25
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Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель
После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 07:36
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Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
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Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА
RT на русском вчера в 16:14
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В небе Ливии появились российские истребители из Сирии
В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии.
Национальная служба новостей 04:32
Политика
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Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
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Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
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