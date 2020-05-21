По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.

с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.

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