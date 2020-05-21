Экономика

Народные новостиНародные новостиМинэкономразвития прогнозирует снижение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.
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с чего всё началось

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАССвчера в 16:24

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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?

Телеканал 360°вчера в 17:30

Власти спрогнозировали, когда восстановится экономика России

URA.Ruвчера в 17:26

Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

Российская газетавчера в 16:01

Минэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Ридусвчера в 16:39

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

ТАССвчера в 16:24

Во II квартале реальные доходы населения РФ снизятся «всего» на 6%

ИА Красная Веснавчера в 16:19

В Минэкономразвития рассказали, на сколько упадут реальные доходы россиян в 2020 году

Life.ruвчера в 16:45
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Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
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Музыка

Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube

Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform вчера в 21:02
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Финансы

Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
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Авто

Компания BMW отзывает в РФ 365 автомобилей

32CARS.ru 19 мая в 12:48
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Экономика

В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян

Условия предоставления кредитных каникул можно упростить для россиян, которые брали ссуды на покупку автомобилей, заявила во время онлайн-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
РБК 08:07
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Происшествия

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
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Политика

Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
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Политика

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
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Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 07:36
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Политика

Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
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Футбол

Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА

RT на русском вчера в 16:14
Армия и оружие

В небе Ливии появились российские истребители из Сирии

В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии.
Национальная служба новостей 04:32
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Политика

МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Общество

Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела

Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
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Общество

Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня

Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой

Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
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Общество

Прокуратура заинтересовалась акцией протеста предпринимателей в Курске

Интерфакс - Россия 06:20
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Происшествия

В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
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Футбол

Авдеев рассказал, может ли Семин стать главным тренером «Торпедо»

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, рассматривает ли клуб кандидатуру Юрия Семина в качестве нового главного тренера.
Metaratings 07:56
Общество

Уникальная плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке

Москва, 22 мая 2020, 15:38 — REGNUM В России введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция.
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Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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