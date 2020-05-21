Экономика

URA.RuURA.RuВ МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень

Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:08

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%

RT на русскомвчера в 16:11

Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Интерфаксвчера в 17:08

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Ведомостивчера в 16:16

Глава МЭР назвал сроки восстановления экономики России

РЕН ТВвчера в 16:12

В Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню

ТАССвчера в 19:17

МЭР ждет падения ВВП России на 5% в 2020 году

Известиявчера в 16:00
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Происшествия

Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

ТАСС 01:53
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
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Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 23 человек

Абакан, 22 мая 2020, 07:41 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:41
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Футбол

Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.
Евро-футбол.ру вчера в 17:12
Общество

"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
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Экономика

Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис".
Газета.Ru 02:12
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Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
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Армия и оружие

Армия Хафтара сообщила о втором сбитом турецком беспилотнике

Евразия Daily вчера в 21:07
Происшествия

В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня

В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня. Добровольцам из ПСО «Сальвар» удалось установить его местонахождение.
КП - Смоленск 02:14
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
1,9K
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Энергетика

Нефть WTI поднялась до $34 за баррель

Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.
REGNUM вчера в 15:52
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Наука

Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака

Специалисты взяли по несколько образцов первичных опухолей и метастазов у 136 пациентов с различными видами рака.
РИА Новости вчера в 09:24
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Общество

Попова рассказала о мутациях коронавируса

Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

Краснодарский край продлил до 6 июня ограничения на въезд в регион

В Краснодарском крае до 6 июня продолжат действовать некоторые карантинные ограничения, чтобы не допустить нового ввоза коронавируса, сообщила администрация региона.
Ведомости вчера в 09:46
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Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 10:51
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Происшествия

В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19

COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больной, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
Российская газета 02:11
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
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Общество

Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России

Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация.
Известия 00:49
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Общество

Авиаперевозчики просят отменить антивирусную рассадку пассажиров

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора заполнять не более половины салона, сообщает Коммерсантъ .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:46
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Общество

СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
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Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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