Экономика

Znak.comZnak.comМинэкономразвития прогнозирует спад экономики в 2020 году

Минэкономразвития ждет в 2020 году спада экономики на 5%, сообщают Ведомости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития, предоставленный представителем ведомства.
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В Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню

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В Fortnite показали новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

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Хоккей

Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv 20 мая в 10:13
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Политика

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что чувствует моральную ответственность за смерти людей, которые погибли при крушении малазийского Boeing, который выполнял рейс MH17.
URA.Ru 20 мая в 11:31
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Общество

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Роспотребнадзор назвал даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:37
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Политика

Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
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Lenta.ru вчера в 02:30
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Политика

МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

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ТВ Центр вчера в 15:30
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Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
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Общество

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Общество

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
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Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
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Происшествия

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Общество

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REGNUM вчера в 23:40
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Общество

В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
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Общество

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Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
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Армия и оружие

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

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Общество

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Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
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Транспорт

Определены условия работы авиакомпаний в условиях пандемии

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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

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Газета.Ru вчера в 17:15
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Футбол

Николич пока не получил разрешение на работу в России

По данным «СЭ», новый тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с московским клубом действует с 1 июня, до сих пор не получил разрешение на работу в России.
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Общество

Названа дата проведения парада Победы и голосования по Конституции

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
9111.ru 20 мая в 03:24
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Игры

Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий без учета раздачи в EGS

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Общество

В Китае на полигоне заметили необычный танк

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RuNews24.ru вчера в 00:50
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Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля

Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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