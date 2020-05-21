Минэкономразвития ждет в 2020 году спада экономики на 5%, сообщают Ведомости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития, предоставленный представителем ведомства.

Минэкономразвития прогнозирует спад экономики в 2020 году

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