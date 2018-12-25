Финансы
RT на русскомМинэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии
В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России. Соответствующие данные приводятся в подготовленном ведомством мониторинге «Картина кредитования».
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с чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует продолжение укрепления рубля в первом полугодии 2020 года, а также закрепление годовой инфляции ниже уровня 3%. Это следует из опубликованного ведомством мониторинга "Картина кредитования".Российская газета09:42
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