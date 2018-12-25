с чего всё началось

В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России. Соответствующие данные приводятся в подготовленном ведомством мониторинге «Картина кредитования».

Армия и оружие США оправдываются за убийство иранского генерала в ООН По словам американского дипломата, убийство Сулеймани в Багдаде в пятницу было оправдано статьей 51 Устава ООН, добавляя, что «Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия в регионе по мере необходимости для продолжения защиты своего персонала».

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Финансы В России снизился курс доллара и евро Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами «завтра» снизилась по сравнению с 1 января на 96,44 копейки, составив 64,3037 рубля.

Армия и оружие Генерал КСИР Ирана пообещал США более «жесткую месть» За любой дальнейший враждебный шаг Иран обещает США "более жесткую месть", заявил начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги, слова которого приводит агентство Tasnim.

Футбол Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).

Энергетика Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Происшествия Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.