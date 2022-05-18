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Минэкономразвития прогнозирует в консервативном сценарии спад ВВП РФ в 2022 г. на 8,8%

Падение ВВП РФ в консервативном сценарии в 2023 году прогнозируется на уровне 2,9% против снижения на 0,7% в базовом варианте.
Интерфакс
Минэкономразвития подготовило консервативный вариант параметров сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
РБК
"В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет определяться, в первую очередь, внешнеторговым балансом. Впервые в современной истории мы входим в рецессию при достаточно высоком уровне мировых цен на сырьевые товары", - отметили в Минэкономразвития.
Финмаркет
Восстановительный рост ожидается в 2024-2025 годах - на 3,2% и 2,6%, но вместе с тем к 2025 году экономика не восстановится до уровня 2021 года.
РИА Новости

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