"В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет определяться, в первую очередь, внешнеторговым балансом. Впервые в современной истории мы входим в рецессию при достаточно высоком уровне мировых цен на сырьевые товары", - отметили в Минэкономразвития.
Президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, пишет хорватское издание N1.
Американский генерал в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри опубликовал в Twitter кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за уничтожение российского самолета украинским ПВО, пишет Fox News.
Израильское издание «Israel Hayom», со ссылкой на военных представителей ЦАХАЛ, сообщает о том, что во время последнего израильского воздушного налёта на Сирию, по израильским самолётам были выпущены зенитные управляемые ракеты ЗРК С-300, что, фактически, стало первым боевым применением этих комплексов в САР.