Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.

с чего всё началось

Например, Греция и Латвия предоставляют иностранцам вид на жительство в случае покупки недвижимости стоимостью от 250 тысяч евро, Испания и Португалия — от полумиллиона евро.

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