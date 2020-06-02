Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваМинэкономразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Например, Греция и Латвия предоставляют иностранцам вид на жительство в случае покупки недвижимости стоимостью от 250 тысяч евро, Испания и Португалия — от полумиллиона евро.
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Минэкономразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
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