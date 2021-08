Что показали на Gamescom 2021. Перезапуск Saints Row, Сталинград в Call of Duty: Vanguard и десятки новых трейлеров

Трейлер The King of Fighters XV Продолжение одной из старейших серий файтингов выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series 17 февраля 2022 года.