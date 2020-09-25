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Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики России

Минэкономразвития разработало два сценария развития экономики России до 2023 года – «базовый» и «консервативный». В обоих сценариях прогнозируется положительная динамика роста реальных располагаемых доходов населения.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29
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Рамблер

Власти рассказали о выигравших от пандемии россиянах

Рамблер04:50
ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

ФедералПресс22:11
Версия-Саратов

В правительстве определили, кто выиграл от пандемии, а кто проиграл

Версия-Саратов03:18
Актуальные Новости

В Минэкономики определили сценарии развития России с учетом пандемии коронавируса

Актуальные Новости00:50
Царьград

Кто выиграл… у пандемии? Минэкономики обнародовало два прогноза развития России

Царьград00:48
Народные новости

Минэкономики оценило будущее России к 2023 году

Народные новости03:31
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Коммерсантъ18:29

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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