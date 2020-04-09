Апрельские поправки в бюджет текущего года и уточнение прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы переносятся на неопределенный срок. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству РФ, информацию подтвердили два федеральных чиновника.

с чего всё началось

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.

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