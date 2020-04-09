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РБКРБКМинэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.
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с чего всё началось

Апрельские поправки в бюджет переносятся на неопределенный срок

Апрельские поправки в бюджет текущего года и уточнение прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы переносятся на неопределенный срок. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству РФ, информацию подтвердили два федеральных чиновника.
Известиявчера в 19:24

Подробнее о событии

Минэкономразвития хочет отложить разработку прогноза социально-экономического развития

ТАСС14:01

Минэкономразвития РФ предложило отложить уточнение трехлетнего прогноза

Интерфакс14:02

Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

РБК13:41

МЭР предложило отложить разработку прогноза социально-экономического развития

Rambler News Service14:18

Минэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за кризиса

Ведомости14:58

Министерства отложили принятие апрельских поправок в бюджет

Телеканал 360°вчера в 21:51

Апрельские поправки в бюджет переносятся на неопределенный срок

Известиявчера в 19:24
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Армия и оружие

«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год

Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Известия 09:10
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Футбол

Эмери может стать наставником «Милана»

Следовательно, главным претендентом на пост наставника клуба становится Унаи Эмери.
REGNUM 11:56
Кино

7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката

ToDay News Ufa 07 апреля в 09:31
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Футбол

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Интерфакс-Спорт 04:49
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Культура

Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд

Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.
Вечерний курьер 08:14
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Наука

Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
ФАН 09:58
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

В Сети появилось видео испытаний украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Ролик размещен на канале Defense Express Channel на YouTube.
Военное обозрение 05:56
Игры

CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 получит как минимум два сюжетных DLC

CyberSport.ru 11:17
Общество

Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".
РЕН ТВ 12:44
Технологии

Производитель блокаторов вирусов прекратил их выпуск «по этическим причинам»

Блокатор вирусов перестали производить. Разработчики заявили, что процесс остановлен «по этическим причинам».
Телеканал 360° 12:29
Общество

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Lenta.ru 09:02
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»

Московский "Локомотив" и "Краснодар" сделали трансферное предложение по камерунскому форварду швейцарского "Янг Бойз" Жан-Пьера Нсаме.
МК-Спорт 11:03
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Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил

Авторитетный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как поступить россиянам, желающим купить автомобиль, в условиях кризиса.
Quto.ru 10:59
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