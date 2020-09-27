Политика Сегодня 16

Рубль вернется к равновесному уровню к концу 2020-го — началу 2021 года и составит 71,2 рубля. Такой прогноз опубликовало Минэкономразвития. Повышение курса доллара до 75,2 рубля в период 1—25 сентября связывают с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.