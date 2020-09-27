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Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Рубль вернется к равновесному уровню к концу 2020-го — началу 2021 года и составит 71,2 рубля. Такой прогноз опубликовало Минэкономразвития. Повышение курса доллара до 75,2 рубля в период 1—25 сентября связывают с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАСС26 сентября в 09:03
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Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Ру26 сентября в 10:00
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газета26 сентября в 11:06
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Service26 сентября в 10:28
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газета26 сентября в 10:20
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ru26 сентября в 13:52
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правда26 сентября в 09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАСС26 сентября в 09:03

Huawei анонсировала систему Intelligent Twins

На конференции HUAWEI CONNECT 2020 компания Huawei анонсировала систему Intelligent Twins («Интеллектуальные двойники») — первую в истории систематизированную эталонную архитектуру для интеллектуальной модернизации государственных органов и предприятий.
itWeek25 сентября в 06:19

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

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Astera25 сентября в 14:00
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В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

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