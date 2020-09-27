Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года
Рубль вернется к равновесному уровню к концу 2020-го — началу 2021 года и составит 71,2 рубля. Такой прогноз опубликовало Минэкономразвития. Повышение курса доллара до 75,2 рубля в период 1—25 сентября связывают с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.В источнике
С чего всё началось
МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года
Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАСС26 сентября в 09:03
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Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года
Парламентская газета26 сентября в 11:06
Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития
Комсомольская правда26 сентября в 09:46