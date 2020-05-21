Энергетика
Российская газетаМинэкономразвития сделало прогноз по цене нефти Urals до 2024 года
В документе сказано, что, в 2020 году средняя цена российской нефти марки Urals составит 31,1 доллара за баррель, в 2021 году - 35,4 доллара за баррель, в 2022 году - 42,2 доллара за баррель, а в 2023 году - 45,6 доллара за баррель.
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Решетников рассказал, какими будут курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Парламентская газета18:16
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