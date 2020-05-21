Энергетика
Российская газетаМинэкономразвития сделало прогноз по цене нефти Urals до 2024 года
В документе сказано, что, в 2020 году средняя цена российской нефти марки Urals составит 31,1 доллара за баррель, в 2021 году - 35,4 доллара за баррель, в 2022 году - 42,2 доллара за баррель, а в 2023 году - 45,6 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Решетников рассказал, какими будут курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Парламентская газетавчера в 18:16
Минэкономразвития поделилось ожиданиями цен на нефть на ближайшие 2 года
ИА Красная Веснавчера в 16:42
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Политика
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Китай признал допущенные ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:59
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru вчера в 16:32
Общество
Владимир Путин объявил дату проведения ЕГЭ во время пандемии
Глава государства заявил, что ЕГЭ, который и школьники, и многие учителя называют лотереей, стал эффективным механизмом объективной оценки знаний.
Ярновости вчера в 08:04
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
Наука
Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 вчера в 04:06
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Российская газета вчера в 06:28
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 20 мая в 10:06
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 18:36
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Аналитики рассказали, чего ждать от цен на автомобили российского рынка в ближайшем будущем.
Car.ru 20 мая в 13:28
Общество
В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах
Изначально с диагнозом коронавирус была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая число заражённых достигло 155 человек, отмечает издание «Юга.ру».
Говорит Москва вчера в 02:37
Здоровье
Первый этап снятия ограничений отложен в Вологодской области
Губернатор области Олег Кувшинников на встрече с экспертами обсудил текущую эпидемиологическую обстановку в регионе и пришел к выводу, что запускать первый этап снятия ограничений пока что рано.
СеверИнфо вчера в 13:12
Политика
Пушилин раскрыл, как выдача российских паспортов повлияла на отток населения из ДНР
Массовая выдача паспортов России гражданам Донецкой Народной Республики не привела к оттоку населения из ДНР, наоборот, многие уехавшие ранее возвращаются домой, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру Те, кто хотел и мог уехать, покидали республику и без российских паспортов, поэтому сейчас мало кто уезжает из ДНР, отметил Пушилин.
Украина.ру 00:15
Хоккей
TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ
TSN опубликовала возможный формат плей-офф НХЛ сезона 19/20. согласно источнику за Кубок Стэнли будут вести борьбу по 12 команд из каждой конференции.
Sport.ru вчера в 16:29
Технологии
В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альбер Эйнштейн» создала первый в мире определяющий коронавирус генетический тест.
Gazeta.SPb вчера в 23:06
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 20 мая в 09:50
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings 20 мая в 17:11
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Общество
В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты
Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Экономика
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15