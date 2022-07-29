Будьте в Плюсе

Минэкономразвития: ситуация в экономике РФ лучше, чем прогнозировалось

Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось весной, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.
Finam.Ru
Одним из эффективных инструментов в ситуации введенных санкций, по словам Решетникова, стала легализация параллельного импорта, в рамках которого на текущий момент ввезено 307 тыс. тонн товаров на почти $4 млрд.
ТАСС
Пока не восстановились отрасли, связанные с использованием импортных материалов и компонентов, отметил Решетников.
Интерфакс
В целом за первое полугодие 2022 года снижение ВВП составило 0,5% в годовом сравнении.
Интерфакс

Подробнее о событии

Минэкономразвития: ситуация в экономике России складывается лучше весенних прогнозов
РБКвчера в 14:27
Минэкономразвития: ситуация в экономике РФ лучше, чем прогнозировалось
Комсомольская правдавчера в 11:06
Решетников считает, что экономическая ситуация в России складывается лучше прогнозов марта-апреля
ПРАЙМвчера в 10:13
Решетников отметил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше, чем ожидалось весной
Интерфаксвчера в 10:42
Решетников заявил, что ситуация в экономике России складывается лучше прогнозов
Газета.Ruвчера в 10:16
Решетников: текущая ситуация в экономике РФ складывается лучше прогнозов марта - апреля
ТАССвчера в 10:15
Министр Решетников позитивно оценил ситуацию в российской экономике
Московский Комсомолецвчера в 11:04

Интересное

Гусев рассказал, в каких отношениях остался с бывшим женами Романец и Феофилактовой

Гусев уверяет, что с бывшими избранницами остался в хороших отношениях.
StarHit.ru17:30

«Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens и документы по состоянию турбин

«Газпром» опубликовал часть переписки с немецкой компанией Siemens Energy, обслуживающей газовые турбины для «Северного потока», и документы о состоянии двигателей на компрессорной станции (КС) «Портовая».
РБК17:16

В Москве задержали руководство хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Правоохранители задержали учредителя и гендиректора московского хостела, где в ночь на пятницу в результате пожара погибли восемь человек.
ТАСС18:29

КТК возобновил штатную работу нефтепровода Тенгиз — Новороссийск

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума проинформировала, что две нефтеперекачивающие станции (НПС) на нефтепроводе Тенгиз — Новороссийск КТК вернулись к работе в штатном режиме.
RT на русском17:03

Пентагон считает, что Киев не хотел наносить удар по СИЗО в Еленовке

Представитель американского военного ведомства прокомментировал удар вооруженных формирований Украины (ВФУ) по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе из группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).
Известия17:39

CNN: Россия запросила у США для обмена пожизненно осужденного в Германии Вадима Красикова

Российская сторона попросила включить в обмен заключенными с США бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщает CNN со ссылкой на источники.
РБК17:26

Соцсеть «Одноклассники» представила обновлённый интерфейс мобильных приложений

Соцсеть "Одноклассники" презентовала обновление в интерфейсе мобильных приложений.
Pravda.Ru28 июля в 06:54

Захарова: посочувствовала озабоченности экс-премьера Болгарии «длинной рукой» Кремля

«Искренне сочувствуем его озабоченности "длинной рукой" Кремля», — указала она.
Lenta.ru17:58

Войсковое соединение армии Китая в социальных сетях призвало готовиться к войне

Войсковое соединение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в официальном аккаунте в социальной сети Weibo опубликовало короткое сообщение, в котором призвало готовиться к войне.
Lenta.ruвчера в 10:03

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до «СС»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "ССС+" до "СС".
ТАСС17:48