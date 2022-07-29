Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось весной, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.
Одним из эффективных инструментов в ситуации введенных санкций, по словам Решетникова, стала легализация параллельного импорта, в рамках которого на текущий момент ввезено 307 тыс. тонн товаров на почти $4 млрд.
«Газпром» опубликовал часть переписки с немецкой компанией Siemens Energy, обслуживающей газовые турбины для «Северного потока», и документы о состоянии двигателей на компрессорной станции (КС) «Портовая».
Представитель американского военного ведомства прокомментировал удар вооруженных формирований Украины (ВФУ) по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе из группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).
Российская сторона попросила включить в обмен заключенными с США бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщает CNN со ссылкой на источники.