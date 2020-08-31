Минэкономразвития снизило прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 3,9%
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Министерство теперь ждет роста реальных заработных плат в 2020 году на 1,5% (вместо падения на 3,6% в июньской версии).В источнике
С чего всё началось
Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Игорь Поляков обращает внимание на то, что после 2, 9-процентного роста реальных зарплат за полугодие, обнаруженного Росстатом, прогноз Минэкономики выглядит вполне реалистичным, предполагая даже некоторое ухудшение ситуации в третьем квартале.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Коммерсантъвчера в 17:59