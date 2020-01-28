Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

«По оценке Минэкономразвития России, в 2019 г. темп роста ВВП составил 1,4 % (после 2,5 % в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России», — говорится в документе. Отмечается, что в IV квартале темп роста ВВП составил 2,3% в годовом выражении.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Rambler News Service11:01

Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

РБК11:47

Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год

Российская газета11:25

МЭР назвало размер роста ВВП в 2019 году

Московский Комсомолец11:15

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ведомости11:26

Экономика России превзошла ожидания

Lenta.ru12:39

Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Коммерсантъ13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Известия 12:55
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
РИА Новости 07:16
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Интерфакс 12:31
Футбол

Сульшер: «Санчес вернется в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар-Сульшер поделился ожиданиями от возвращения нападающего команды Алексиса Санчеса из аренды в "Интере".
Soccer.ru 12:50
Политика

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
URA.Ru вчера в 17:42
Космос

Ученые нашли в челябинском метеорите уникальный внеземной материал

Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) из Дубны уточнили состав челябинского метеорита, взорвавшегося в небе над столицей Южного Урала 15 февраля 2013 года.
Южноуральская панорама 01:35
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 13:53
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru 13:35
Общество

В Китае рассказали, когда ожидать пика вспышки коронавируса

Врач-пульмонолог, глава спецкомиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжунь Наньшань рассказал, что пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае произойдет через 7-10 дней.
АБН 12:43
Происшествия

В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Газета.Ru 11:38
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Общество

Иван Ургант принес извинения за шутку об Иисусе

Газета.Ru 13:53
Энергетика

Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ

Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Красная весна 13:02
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Стас Садальский защитил Отиеву после слухов о ее алкоголизме

Пятый канал 13:03
Авто

Электрический пикап General Motors: первое изображение

Motor 02:57
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Игры

Новая часть Torchlight меняет название и переезжает в Steam

Новая часть игры Torchlight от студии Echtra Games изменит не только название, но и условия распространения, а также площадку, прописавшись теперь на сервисе Steam вместо Arc.
Faktom 03:31
Хоккей

«Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в плей-офф КХЛ

РИА Новости 13:48
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Политика

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
RT на русском 11:37
Культура

Вечер памяти Николая Караченцова прошел в «Ленкоме»

В «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова, посвященный 75-летию артиста.
Вечерняя Москва 13:40
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное