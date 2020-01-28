Экономика
Rambler News ServiceМинэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза
«По оценке Минэкономразвития России, в 2019 г. темп роста ВВП составил 1,4 % (после 2,5 % в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России», — говорится в документе. Отмечается, что в IV квартале темп роста ВВП составил 2,3% в годовом выражении.
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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
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Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
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Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
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Сульшер: «Санчес вернется в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
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Иван Ургант принес извинения за шутку об Иисусе
Энергетика
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Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Культура
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Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Игры
Новая часть Torchlight меняет название и переезжает в Steam
Новая часть игры Torchlight от студии Echtra Games изменит не только название, но и условия распространения, а также площадку, прописавшись теперь на сервисе Steam вместо Arc.
Хоккей
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Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Культура
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В «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова, посвященный 75-летию артиста.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
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Происшествия
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Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.