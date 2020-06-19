с чего всё началось

Минэкономразвития сообщило, что падение ВВП России в мае замедлилось до 10,9% в годовом выражении. В апреле этот показатель составил 12%. За первые пять месяцев года ВВП России упал на 3,7%.

Минэкономразвития сообщило о замедлении падения ВВП в мае

Футбол «Тоттенхэм» Моуринью сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ Лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Шоу-бизнес Звезда «Евровидения» Джамала стала мамой во второй раз Украинская певица Джамала, победившая в 2016 году в музыкальном конкурсе «Евровидение», во второй раз стала матерью.

Технологии Консоль PlayStation 5 засняли на производстве Компания Sony готовится к выпуску новой игровой приставки PlayStation 5. Новинку засняли на производстве, её корпус отличается увеличенными габаритами и более совершенной конструкцией охладителя.

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