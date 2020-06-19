Экономика

МИР 24МИР 24Минэкономразвития сообщило о замедлении падения ВВП в мае

Минэкономразвития сообщило, что падение ВВП России в мае замедлилось до 10,9% в годовом выражении. В апреле этот показатель составил 12%. За первые пять месяцев года ВВП России упал на 3,7%.
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Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной
 Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».
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