Экономика
МИР 24Минэкономразвития сообщило о замедлении падения ВВП в мае
Минэкономразвития сообщило, что падение ВВП России в мае замедлилось до 10,9% в годовом выражении. В апреле этот показатель составил 12%. За первые пять месяцев года ВВП России упал на 3,7%.
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Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».РБКвчера в 13:22
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Минэкономразвития РФ опубликовало картину деловой активности за май 2020 года
Минэкономразвития Россиивчера в 13:00
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