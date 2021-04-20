В марте 2021 г. внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос на 0,5% в годовом выражении, говорится в отчете Минэкономразвития о картине деловой активности. По данным ведомства, месячный рост ВВП был зафиксирован впервые с марта прошлого года.

С чего всё началось В марте 2021 г. внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос на 0,5% в годовом выражении, говорится в отчете Минэкономразвития о картине деловой активности. Ведомости вчера в 13:07