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Ведомости

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в марте впервые за год

В марте 2021 г. внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос на 0,5% в годовом выражении, говорится в отчете Минэкономразвития о картине деловой активности. По данным ведомства, месячный рост ВВП был зафиксирован впервые с марта прошлого года.В источнике
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В марте 2021 г. внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос на 0,5% в годовом выражении, говорится
 в отчете Минэкономразвития о картине деловой активности.

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