Ридус 18

Министерство экономики и социального развития РФ прогнозирует снижение общего уровня цен в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевой инфляции, говорится в опубликованном 4 сентября документе ведомства «Картина инфляции за август 2020 года».