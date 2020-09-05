Экономика
РИАМОМинэкономразвития спрогнозировало дефляцию в России осенью
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с чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре министерства "Картина инфляции за август 2020 года".ТАССвчера в 15:36
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