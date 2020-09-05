с чего всё началось

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на 10 градусов в Москве На следующей неделе температура воздуха в столичном регионе понизится на 10 с лишним градусов.

Армия и оружие Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях Ранее министерство обороны Индии заявило, что из-за пандемии коронавируса отказывается от участия в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в нескольких южных регионах России. 64

Гаджеты Google добавила беспроводное подключение к Android Auto для жителей РФ Согласно сообщению, месяц назад Google добавила в Android Auto возможность беспроводного подключения.

Футбол «Реал» намерен выручить 100 млн евро с продажи четырёх игроков Отмечается, что "Реал" хотел бы расстаться с Лукасом Васкесом, если получит выгодное предложение, однако сам футболист не намерен покидать мадридскую команду, что делает этот трансфер маловероятным.

Происшествия В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва» Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.

Футбол Сборные Венгрии и РФ по футболу встретятся в Будапеште Встреча российской и венгерской сборных пройдет в Будапеште в воскресенье на «Пушкаш-Арене», начало игры — 19:00 мск.

Единоборства UFC отменил два поединка в Вегасе из-за коронавируса у бойцов UFC на официальном сайте объявил об отмене двух поединков UFC Вегас 9. Не состоятся бои Тиагу Мойзеса против Джалина Тернера и Маркоса Рожериу Де Лимы с Александром Романовым.

Экономика Экономист спрогнозировал срок повышения ставок по кредитам Ставки по кредитам и ипотеке пойдут вверх только при условии падения курса рубля. Эта ситуация может наступить только через полгода.

Политика Познер заявил о непричастности России к отравлению Навального До истории отравления, как отметил Познер, о Навальном вообще мало кто знал на Западе. А сегодня о нем говорят по всей планете. 190

Футбол Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион» Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в "Лион". Об этом сообщает портал Olympique-et-lyonnais.com.

Происшествия На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь Жительница Ровенского района Украины застрелила своего супруга и ранила дочь-подростка, а после этого пыталась покончить с собой, сообщается на сайте Национальной полиции страны в субботу, 5 сентября. 4

Шоу-бизнес Ослабевшая Тамара Семина не может ходить самостоятельно Актриса Тамара Семина, которая приобрела популярность у российского зрителя своей ролью в фильме «Вечный зов», с трудом передвигается, опираясь на трость. 46

Политика Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии. 1,1K

Политика Песков прокомментировал инициативу Дерипаски о переносе столицы Песков заявил, что Дерипаска является опытным бизнесменом, который реализует сложные комплексные проекты, зачастую успешные, и он имеет право на свою точку зрения. 118