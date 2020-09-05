Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в России осенью
Дефляция является процессом противоположным инфляции.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
Подробнее о событии
В этом году экономический спад в Молдавии составит 4,5% - прогноз правительства
Финмаркет4 сентября в 07:03