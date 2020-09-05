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РИАМО
РИАМО

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в России осенью

Дефляция является процессом противоположным инфляции.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
 министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
ТАСС4 сентября в 15:59
Подробнее о событии
Rambler News Service

Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе

Rambler News Service4 сентября в 12:05
РЕН ТВ

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре

РЕН ТВ4 сентября в 16:21
Интерфакс

Минэкономразвития РФ допустило дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре

Интерфакс4 сентября в 16:03
ТАСС

Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

ТАСС4 сентября в 15:59
Коммерсантъ

Минэкономики допускает дефляцию в сентябре

Коммерсантъвчера в 23:10
Финмаркет

В этом году экономический спад в Молдавии составит 4,5% - прогноз правительства

Финмаркет4 сентября в 07:03
Накануне.Ru

Счетная палата: цены в августе практически не снизились

Накануне.Ru4 сентября в 03:50

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
RT на русском4 сентября в 15:25
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Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известиявчера в 13:59
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