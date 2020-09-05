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РИАМО
РИАМО

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в России осенью

Дефляция является процессом противоположным инфляции.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
 министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
ТАСС4 сентября в 15:59
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Коммерсантъ

Минэкономики допускает дефляцию в сентябре

Коммерсантъвчера в 23:10
РЕН ТВ

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре

РЕН ТВ4 сентября в 16:21
Накануне.Ru

Счетная палата: цены в августе практически не снизились

Накануне.Ru4 сентября в 03:50
ТАСС

Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

ТАСС4 сентября в 15:59
Rambler News Service

Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе

Rambler News Service4 сентября в 12:05
Финмаркет

В этом году экономический спад в Молдавии составит 4,5% - прогноз правительства

Финмаркет4 сентября в 07:03
Интерфакс

Минэкономразвития РФ допустило дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре

Интерфакс4 сентября в 16:03

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.
РБК4 сентября в 11:55
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.
iReactorвчера в 13:06
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБКвчера в 01:44
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