Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Регион online
Регион online

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до конца 2020 года

Аналитики Минэкономразвития дали прогноз касательно курса рубля до конца текущего года: валюта вернется к прежним показателям. Так, в ведомстве подчеркнули, что падение рубля в сентября было обусловлено временными факторами, эффект от которых спадет к концу года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАССвчера в 09:03
Подробнее о событии
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ruвчера в 13:52
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газетавчера в 11:06
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газетавчера в 10:20
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 10:28
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Рувчера в 10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правдавчера в 09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАССвчера в 09:03

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новости12:31

ЦСКА — Локомотив 0:1

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru13:56

Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
38

Опубликованы новые фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с тремя детьми

Фотографии были сняты ранее на этой неделе в садах Кенсингтонского дворца, после того, как герцог и сэр Дэвид посетили показ нового фильма Аттенборо «Жизнь на нашей планете», — сказано в подписи к кадрам.
Летидор11:00
1