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Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до конца 2020 года

Аналитики Минэкономразвития дали прогноз касательно курса рубля до конца текущего года: валюта вернется к прежним показателям. Так, в ведомстве подчеркнули, что падение рубля в сентября было обусловлено временными факторами, эффект от которых спадет к концу года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАСС26 сентября в 09:03
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Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ru26 сентября в 13:52
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газета26 сентября в 11:06
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАСС26 сентября в 09:03
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газета26 сентября в 10:20
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Ру26 сентября в 10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правда26 сентября в 09:46
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Service26 сентября в 10:28

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