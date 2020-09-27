Политика Сегодня 17

Аналитики Минэкономразвития дали прогноз касательно курса рубля до конца текущего года: валюта вернется к прежним показателям. Так, в ведомстве подчеркнули, что падение рубля в сентября было обусловлено временными факторами, эффект от которых спадет к концу года.