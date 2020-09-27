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Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до конца 2020 года

Аналитики Минэкономразвития дали прогноз касательно курса рубля до конца текущего года: валюта вернется к прежним показателям. Так, в ведомстве подчеркнули, что падение рубля в сентября было обусловлено временными факторами, эффект от которых спадет к концу года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАСС26 сентября в 09:03
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Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газета26 сентября в 10:20
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газета26 сентября в 11:06
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Service26 сентября в 10:28
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ru26 сентября в 13:52
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Ру26 сентября в 10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правда26 сентября в 09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАСС26 сентября в 09:03

В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха вернула утерянные позиции

«После возвращения ряда боевых позиций, ранее утерянных подразделениями Армии обороны (Нагорного Карабаха), несколько десятков трупов противника, находятся на армянской стороне», — указали в армянском военном ведомстве.
Евразия Daily02:18
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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