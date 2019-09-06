Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyМинэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию

Минэкономразвития (МЭР) ожидает инфляцию в РФ по итогам 2019 года на 3, 6 − 3,8%.
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