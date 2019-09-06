Финансы
ИнтерфаксМинэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре
Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе. Об этом говорится в опубликованном мониторинге Минэкономразвития. При этом в министерстве отмечают, что по итогам 2019 года инфляция может оказаться уже ниже и нового прогноза.
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса.
РБК вчера в 17:02
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Армия и оружие
В Алеппо завязались бои между протурецкими боевиками и курдскими вооружёнными отрядами
Военное обозрение 00:02
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Наука
«Заменит ли нас искусственный интеллект?»
Следующий вопрос был о сроке, за который сформируется сверхразумный ИИ после появления универсального интеллекта, и 75 % опрошенных оценили этот срок в 30 лет.
N+1 03 сентября в 06:15
Космос
Конспирологи рассказали, чем грозит Земле парад планет
Территория новостей вчера в 16:13
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Политика
Собчак назвала Зеленского президентом-«бойфрендом»
Российская телеведущая Ксения Собчак назвала украинского лидера Владимира Зеленского президентом-«бойфрендом» и президентом-«симпатичным сыном».
Lenta.ru 05:19
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Интернет
Facebook запустил сервис знакомств
Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Здоровье
В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей
Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.
Российская газета 06:08
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Политика
Забайкальский митрополит: кто не проголосует, ответит перед богом
Священнослужитель призывает всех проголосовать на выборах губернатора Забайкалья, иначе придется отвечать перед богом.
Тайга.инфо 04:06
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Телеканал 360° 05:49
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой
Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru вчера в 17:30
Общество
Правительство выделило 26 млн рублей на закупку лекарств для детей
Правительство России выделило более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей.
Газета.Ru 05:14