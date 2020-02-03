Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.

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Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля к доллару к концу текущего года. Такая информация содержится в обновленном макропрогнозе ведомства, передает «Интерфакс».

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