Финансы
Ведомости«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля к доллару к концу текущего года. Такая информация содержится в обновленном макропрогнозе ведомства, передает «Интерфакс».
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Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.Интерфакс07:56
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