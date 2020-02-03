Финансы

ВедомостиВедомости«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля к доллару к концу текущего года. Такая информация содержится в обновленном макропрогнозе ведомства, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло курс доллара на уровне 66,2 руб. в прогноз на конец года

Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
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Минэкономразвития снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара до 63,9 рубля

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«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля

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В Минэкономразвития снизили прогноз по среднегодовому курсу доллара до 63,9 рубля

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Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

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С 14 февраля остановят чартерные рейсы из Китая

С 14 февраля Россия остановит чартерные полеты в Китай, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
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