Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.

с чего всё началось

На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

Политика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Происшествия В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Экономика Tesla рекордно подорожала за сутки Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Гаджеты Бренд BlackBerry прекратит своё существование Компания TCL Communication решила отказаться от производства смартфонов под брендом BlackBerry.

Политика Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетил Киев с официальным визитом.