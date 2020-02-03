Финансы
КомпанияМинэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.Интерфаксвчера в 07:56
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К концу года курс рубля к доллару снизится до 66,2 руб./$1 - прогноз Минэкономразвития
Финмаркетвчера в 07:40
Минэкономразвития снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара до 63,9 рубля
Интерфаксвчера в 00:38
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