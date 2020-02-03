Финансы

КомпанияКомпанияМинэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло курс доллара на уровне 66,2 руб. в прогноз на конец года

Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
Интерфаксвчера в 07:56

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Телеканал 360°вчера в 14:42

Минэкономразвития прогнозирует плавное ослабление рубля к 2024 году

Красная веснавчера в 03:04

Минэкономразвития снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара до 63,9 рубля

Интерфаксвчера в 00:38
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Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
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Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
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Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:25
Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

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Lenta.ru 04:16
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В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.
RT на русском вчера в 01:52
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета вчера в 09:54
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Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
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Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару.
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Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Асахи симбун (Япония): японцы неверно понимают обязательство Америки защищать Японию по японо-американскому договору безопасности (Asahi Shimbun)

Что написано в японо-американском договоре безопасности Японо-американский договор безопасности является своеобразным "контрактом", заключенным между двумя государствами.
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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела прямой эфир в «Инстаграме».
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СМИ сообщили о возможном воссоединении Ирины Шейк и Брэдли Купера

Голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк впервые вместе появились на публике после расставания.
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Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
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Бренд BlackBerry прекратит своё существование

Компания TCL Communication решила отказаться от производства смартфонов под брендом BlackBerry.
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Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев

Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетил Киев с официальным визитом.
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«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
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Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.
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В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды

ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
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