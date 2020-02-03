Финансы

Мой БрянскМой БрянскМинэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

Согласно прогнозу, к концу 2020 года ожидается постепенное ослабление рубля. Динамика курса рубля к иностранным валютам «будет определяться прежде всего инфляционным дифференциалом между Россией и странами — торговыми партнерами», цитирует источник документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло курс доллара на уровне 66,2 руб. в прогноз на конец года

Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
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К концу года курс рубля к доллару снизится до 66,2 руб./$1 - прогноз Минэкономразвития

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Кремль считает маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

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