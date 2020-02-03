Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.

с чего всё началось

Согласно прогнозу, к концу 2020 года ожидается постепенное ослабление рубля. Динамика курса рубля к иностранным валютам «будет определяться прежде всего инфляционным дифференциалом между Россией и странами — торговыми партнерами», цитирует источник документ Минэкономразвития.

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

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