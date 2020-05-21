Минэкономразвития ждет более явного восстановления в IV квартале. За весь 2020 г. экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, рассказал Решетников.

с чего всё началось

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2020 года упадет на 5%. Такой уточненный прогноз правительству РФ предоставило Минэкономразвития, сообщил 21 мая на брифинге глава ведомства Максим Решетников. «Оценка темпов роста экономики за 2020 год — на уровне минус 5%», — сказал министр.

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