Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития.

с чего всё началось

Безработица в России по итогам текущего года вырастет до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на 2020-2023 годы.

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