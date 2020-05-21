Финансы
РИА НовостиМинэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара
Согласно данным прогноза Минэкономразвития, в последующие годы среднегодовой курс доллара начнет снижаться: в 2022 году - до 73,3 руб, в 2023 году - до 72,1 рубля.
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Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития.РИА Новости16:11
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Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Государственные экзамены 11-классники начнут сдавать 29 июня.
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Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
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Газета.Ru 19:14
Здоровье
Коронавирус может приводить к воспалению щитовидной железы
МТВ онлайн 15:25
Армия и оружие
Борисов рассказал об успешных результатах испытаний истребителя Су-57
Борисов отметил, что в результате испытаний истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания.
Политическая Экспертиза вчера в 22:59
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Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета вчера в 12:06
Армия и оружие
Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы
Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Политика
США вряд ли выйдут из СНВ-3, заявил советник Трампа
США вряд ли выйдут из договора СНВ-3, рассчитывают на результативные переговоры с Россией, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан.
РИА Новости 19:53
Экономика
Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке могут снизить
Ряд регионов отметил, что молодые семьи, желающие участвовать в программе, зачастую не имеют такой возможности, поскольку не накопили на первоначальный взнос.
Российская газета вчера в 04:47
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Происшествия
Крушение SSJ 100 потребовало паузы
Коммерсантъ 11:46
Футбол
Орлов рассказал о причинах конфликта Семина с руководством «Локомотива»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе Юрия Семина из «Локомотива», по его мнению, конфликт возник из-за селекционного вопроса.
Спорт день за днем 14:42
Хоккей
Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv вчера в 10:13
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
Путешествия
Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня
Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Ведомости вчера в 15:23
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
Общество
Развод с разводом: на Дальнем Востоке семьи распадаются ради ипотеки
Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, отвечающее за информационное сопровождение программы «Дальневосточная ипотека», не получали информацию о том, что на ДВ существует проблема фиктивных разводов для того, чтобы воспользоваться программой, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 17:01
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу.
Газета.Ru вчера в 10:23
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия
На Камчатке следователи начали проверку
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.
Полуостров Камчатка 20:15
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Аналитики рассказали, чего ждать от цен на автомобили российского рынка в ближайшем будущем.
Car.ru вчера в 13:28